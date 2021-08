PSG-trainer: het is belangrijk dat Messi begint met een zege

Paris Saint-Germain-trainer Mauricio Pochettino wilde hoe dan ook dat Lionel Messi met een goed gevoel zou beginnen aan zijn periode in Parijs. De Argentijn debuteerde in de uitwedstrijd tegen Stade Reims en het werd 2-0 voor de sterrenformatie van PSG.

“Het is belangrijk dat Messi begint met een overwinning”, zei Pochettino. “Hij zorgt voor rust in het team en zijn optimisme en energie hebben een positieve werking op de rest van het team. Leo was goed. Hij was nog ver verwijderd van zijn topvorm, maar hij traint goed en zal na de interlandperiode op zijn best zijn.”

In Reims waren zondag alle ogen gericht op Messi, die halverwege de tweede helft inviel voor Neymar. Na afloop ging het vooral over hét debuut in plaats van de twee doelpunten van Kylian Mbappé.

“Hij is indrukwekkend. Vorig jaar zagen we hem de Champions League spelen, nu is het een genoegen om hem in onze competitie te hebben en het is ook een eer om het tegen hem op te nemen”, zei verdediger Andrew Gravillon van Stade Reims.

Messi kwam deze zomer over van FC Barcelona, waar hij zijn contract niet kon verlengen vanwege de financiële problemen van de Spaanse topclub. Niet veel later sloeg PSG toe en sindsdien was het wachten op zijn debuut.