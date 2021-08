Stephens verslaat Keys in herhaling finale US Open 2017

Sloane Stephens heeft in de eerste ronde van de US Open het Amerikaanse onderonsje met Madison Keys nipt in haar voordeel beslist. In de eerste partij van deze editie in het Arthur Ashe Stadium werd het 6-3 1-6 7-6 (7).

De 28-jarige Stephens, tegenwoordig de nummer 66 van de wereld, benutte in de beslissende tiebreak haar derde wedstrijdpunt na een fout van Keys. Stephens had kort voor de tiebreak op 6-5 nagelaten het duel uit te serveren.

Vier jaar geleden stonden Stephens en Keys, dit jaar allebei ongeplaatst, op dezelfde baan tegenover elkaar in de finale. Stephens won toen met 6-3 6-0.

Simona Halep begon goed met een zwaarbevochten zege op de Italiaanse Camila Giorgi, die eerder deze maand verrassend het grote WTA-toernooi van Montreal op haar naam had geschreven. Het werd 6-4 7-6 (3) voor de Roemeense, die lange tijd uit de roulatie was met een kuitblessure. Ze miste daardoor Roland Garros, Wimbledon en de Olympische Spelen.

Halep, de mondiale nummer 13, presteerde de afgelopen jaren ondermaats in New York. In 2016 haalde ze de laatste acht, maar sindsdien won ze nog maar één partij.