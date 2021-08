Tennisster Rus in actie in tweede stadion op US Open

Tennisster Arantxa Rus maakt dinsdag haar opwachting in het Louis Armstrong Stadium, de tweede baan van de US Open. De nummer 71 van de wereld neemt het in de tweede partij van de dag op tegen de Zwitserse Belinda Bencic, de regerend olympisch kampioene en de nummer 12 van de wereldranglijst.

Tallon Griekspoor komt in actie op baan 9. Hij neemt het in de derde partij van de dag op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff. De eerste partijen beginnen om 17.00 uur Nederlandse tijd.

Novak Djokovic neemt in het Arthur Ashe Stadium de eerste avondpartij voor zijn rekening. De 20-voudig grandslamkampioen neemt het op tegen de pas 18 jaar oude Deense qualifier Holger Rune. In de middagsessie treedt Ashleigh Barty, als eerste geplaatst in het vrouwentoernooi, aan tegen de Russin Vera Zvonareva.