US Open van start met drie Nederlandse tennissers

In New York gaat het vierde en laatste grandslamtoernooi van start met drie Nederlandse tennissers in het hoofdtoernooi. Op de openingsdag komt alleen Botic van de Zandschulp in actie namens Nederland.

De 25-jarige Van de Zandschulp, die zich via de kwalificaties heeft geplaatst, neemt het in de eerste ronde op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Van de Zandschulp speelt de derde partij na 17.00 uur Nederlandse tijd.

In het mannentoernooi doet ook Tallon Griekspoor mee, bij de vrouwen is Arantxa Rus de enige Nederlandse deelneemster. Kiki Bertens zou op basis van haar ranking ook toegelaten worden, maar zij beƫindigde na de Olympische Spelen in Tokio haar loopbaan.

Novak Djokovic gaat in New York op jacht naar zijn 21e grandslamtitel. Rafael Nadal en Roger Federer, die beiden ook 20 grand slams hebben gewonnen, meldden zich af. Dat gold ook voor titelhouder Dominic Thiem.

Bij de vrouwen is Ashleigh Barty als eerste geplaatst. Zesvoudig kampioene Serena Williams is er niet bij, Naomi Osaka verdedigt haar titel.