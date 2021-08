Dit is wat je moet weten over de Formule 1 Nederland 2021

In 2020 was het dan eindelijk zover: Nederland zou haar Formule 1 race op het circuit van Zandvoort weer krijgen. Helaas gooide COVID-19 roet in het eten en werd de race een jaar uitgesteld. In 2021 kijken racefanaten dan ook reikhalzend uit naar de race in Zandvoort. Hier lees je er alles over.

F1 Race in Nederland 2021

De Formule 1 race wordt in Nederland gereden in Zandvoort. Het is een unieke ervaring voor Nederlandse raceliefhebbers. De laatste keer dat de race werd gereden in Zandvoort was in 1985. Destijds won Niki Lauda de race die toen nog over 70 ronden werd gereden.

In aanloop naar de race in 2020 zijn er verschillende veranderingen aangebracht op het circuit om te voldoen aan de eisen zoals deze gesteld zijn door de organisatie van de Formule 1. Zo moesten er twee bochten worden aangepast om het circuit te voorzien van meer inhaalmogelijkheden. Daarentegen moesten de unieke circuitkenmerken wel behouden worden.

Het circuit

Het circuit zelf kent 15 verschillende bochten. Daarvan zijn de 3e bocht en de 14e bocht de meest unieke bochten. Dit zijn de zogenaamde kombochten. Deze bochten zien we veel op circuits in Amerika met de Indicar. Toch zijn deze nu ook in de Formule 1 van de partij, tweemaal in Zandvoort.

In totaal worden er 72 rondes gereden over het circuit. Met een lengte van 4,259 kilometers per ronde worden er in totaal 306,648 kilometers afgelegd. Hoewel er in het verleden altijd 70 ronden werden gereden, is dit in 2021 aangepast naar 72. Dit komt doordat de baan iets ingekort is van 4,307 naar 4,259 kilometer. Aangezien een race minimaal 305 kilometer lang moet zijn, worden er in 2021 een aantal ronden meer gereden. Naar verwachting duurt de race ongeveer 1.5 uur.

Er zijn wel een aantal elementen die de race enorm aantrekkelijk maken. Natuurlijk zijn er de verschillende bochten die op het circuit zijn aangepast. Daarnaast is het voor vrijwel alle rijders een nieuw circuit, waardoor maar weinig rijders ervaring hebben met de verschillende bochten. Dit kan voor een verassende wending gaan zorgen.

Ook het feit dat het weer bij de Formule 1 altijd een onzekere factor is speelt een rol. Natuurlijk is dat bij de Formule 1 in Zandvoort niet anders. Niet alleen kan het in de duinen hard waaien, ook de wind van zee speelt een rol. Met harde windstoten zorgt dit voor altijd spectaculaire beelden. Ook het feit dat de regen nooit ver weg is maakt het een interessante race om naar te kijken.

Formule 1 in Nederland 2021 – Voorspellingen

Natuurlijk hopen wij als Nederlanders dat Max Verstappen een puike prestatie neer gaat zetten tijdens de race. De jonge Nederlander is in een verhitte strijd verwikkeld met de regerend wereldkampioen Louis Hamilton. De Brit is ondertussen al zeven keer wereldkampioen geworden en hoopt dit jaar de eerste persoon te zijn die de wereldtitel acht keer weet te winnen. Als het aan Max Verstappen ligt, wordt daar een stokje voor gestoken.

Eerder zij Max Verstappen al dat hij enorm uitkeek naar de 3e bocht van het circuit. Door de verschillende rijlijnen die er mogelijk zijn, wordt inhalen in deze bochten een echte uitdaging. Daarnaast is het de ideale manier om in de slipstream het rechte stuk op te komen. Hier kunnen vervolgens ook weer plekken gewonnen worden.

Naast de twee kemphanen zijn er nog genoeg andere coureurs die je in de gaten moet houden. Zo presteert Lando Norris de laatste races enorm goed in de McLaren auto. De jonge Engelsman staat verassend hoog in het kampioenschap en blijft goed presteren. Ondanks dat hij hard crashte in België, lijkt hij genoeg hersteld om fit aan de start van de race in Zandvoort te verschijnen.

Ook de Ferrari’s leken voor de zomerstop bezig te zijn aan een opmars. Zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz hopen daarom ook in de punten te kunnen eindigen in Zandvoort. De teamleider van Ferrari gaf onlangs nog aan dat men in de zomerstop flinke verbeteringen aan heeft weten te brengen aan de auto. Weet Ferrari het gat naar de top van de Formule 1 weer te dichten?

Waar kijk je Formule 1 in Nederland in 2021?

In Nederland kun je Formule 1 op verschillende kanalen kijken. Allereerst is er natuurlijk de mogelijkheid om de Formule 1 te kijken op Ziggo Sport. Heb je een abonnement bij Ziggo, dan kun je dit kijken op kanaal 14. Ook is het natuurlijk mogelijk om via Horizon Go op het internet te kijken. Hiervoor moet je echter wel inloggen met je e-mailadres en wachtwoord.

Ook op de Duitse zender is het mogelijk om Formule 1 te kijken. Bij RTL is het mogelijk dat de wedstrijd uitgezonden wordt. Hierbij moeten we wel vermelden dat RTL niet elke Formule 1 race uitzendt. Het is dus aan te raden om dit na te kijken.