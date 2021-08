Goud en brons voor para-atletes op de 200 meter

Para-atletes Marlène van Gansewinkel en Kimberly Alkemade hebben bij de Paralympische Spelen in Tokio voor dubbel Nederlands succes gezorgd op de 200 meter.

Van Gansewinkel veroverde de titel in een tijd van 26,22 seconden. Alkemade was met een tijd van 26,80 goed voor de derde plaats.

Van Gansewinkel won eerder al brons bij het verspringen. Ze komt ook nog in actie op de 100 meter. Van Gansewinkel keek terug op een mooie race. “Ik voelde mij zo klaar hiervoor. Ik ben nog nooit zo klaar geweest. Ik moest er vol voor gaan en dan wist ik dat ik een kans had. Ik ben gewoon paralympisch kampioen. Wie had dat gedacht.”

Alkemade was niet tevreden over haar start. “De start ging niet goed. Ik was niet scherp. Ik heb daarna alles gegeven. Marlène was sterker. Maar ik mag niet klagen. Dit zijn mijn eerste Paralympische Spelen. Ik heb nog een hoop jaren te gaan.”