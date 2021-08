Goud voor handbikers Plat en Valize op tijdrit in Tokio

Handbikers Jetze Plat en Mitch Valize hebben bij de Paralympische Spelen in Tokio goud gehaald op de tijdrit. Voor de 30-jarige Plat was het zijn tweede gouden medaille, nadat hij zondag al de triatlon had gewonnen. Voor de 24-jarige Valize is het de eerste gouden plak in Japan.

Plat legde de tijdrit over 24 kilometer op de Fuji International Speedway af in 37.28 minuten. Daarmee was hij in de klasse H4 een minuut sneller dan de Oostenrijker Thomas Frühwirth. De Duitser Alexander Gritsch pakte op 2.30 minuut het brons.

Valize deed er in de klasse H5 38.12 minuten over en was daarmee overtuigend de snelste. Ook hij was een minuut sneller dan zijn beste concurrent, de Fransman Loïc Vergnaud. De Ier Gary O’Reilly won het brons.