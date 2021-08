Jakobsen sprint op verjaardag naar derde etappezege in Vuelta

Fabio Jakobsen heeft voor de derde keer in deze editie van de Ronde van Spanje een etappe gewonnen. De sprinter van Deceuninck – Quick-Step, die dinsdag zijn 25e verjaardag viert, schreef in Santa Cruz de Bezana de zestiende etappe op zijn naam.

Jakobsen bleef bij zijn derde zege de Belg Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) en Matteo Trentin (UAE-Team Emirates) uit Italië met overmacht voor. De Australiër Michael Matthews (Team BikeExchange) eindigde als vierde.

Eerder in de Vuelta was Jakobsen al de snelste in de vierde en achtste etappe. Vorige week vrijdag had Jakobsen al de mogelijkheid zijn derde zege te boeken, maar vlak voor het aangaan van de sprint viel hij stil. “Ik had de benen niet, het ging heel snel. Ik moest afhaken op het einde en ik gaf door dat iemand maar moest sprinten”, zei de Nederlandse sprinter toen. De zege ging uiteindelijk naar zijn ploeggenoot Florian Sénéchal.

Jakobsen, houder van de groene trui, verkeert in uitstekende vorm. Hij won vorige maand al een etappe in de Ronde van Wallonië en dat was zijn eerste zege na zijn zware valpartij in augustus van vorig jaar in de Ronde van Polen. Toen werd hij in volle sprint ten val gebracht door landgenoot Dylan Groenewegen, die daarvoor een schorsing van negen maanden kreeg. Jakobsen moest vrezen voor het einde van zijn loopbaan, maar keerde sterk terug.

De zestiende etappe was een rit van 180 kilometer tussen Laredo en Santa Cruz de Bezana. Jetse Bol maakte deel uit van een groepje koplopers, maar de vluchters hielden geen stand.

De Noor Odd Christian Eiking behield de leiding in het algemeen klassement. De rittenkoers duurt tot en met zondag.