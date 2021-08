Murray boos over lange toiletpauze van Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas heeft zich in de openingsronde van de US Open in vijf sets langs Andy Murray geknokt. Na afloop was de Schot vooral ontstemd over de lange toiletpauze die de Griek volgens zijn tegenstander op een tactisch moment had genomen en daarmee de partij had beïnvloed.

De Griekse outsider voor de titel op de US Open maakte tegen drievoudig grandslamkampioen Andy Murray een 2-1-achterstand in sets ongedaan: 2-6 7-6 (9/7) 3-6 6-3 6-4. De partij duurde liefst 4 uur en 49 minuten.

De Griek bleef voorafgaand aan de beslissende set acht minuten weg voor een toiletpauze, zoals hij dat op het toernooi van Cincinnati onlangs tegen Alexander Zverev ook al deed, tot ergernis van de Duitser. Murray zei dat hij gewaarschuwd was voor dit soort onderbrekingen bij Tsitispas, als die het gevoel heeft dat de wedstrijd uit zijn handen glipt. Na de derde set had de Griek ook al een medische time-out aangevraagd.

“Ik denk dat hij een geweldige speler is, maar ik heb nul tijd voor dit soort gedoe”, zei Murray. “Ik heb mijn respect voor hem verloren. Als je in een zware wedstrijd zoals deze ineens zeven, acht minuten stopt, dan raak je eruit. Het kan geen toeval zijn dat dat gebeurt op zulke momenten. Ik baal want ik voelde dat het de uitkomst van deze partij heeft beïnvloed. Ik zeg niet dat ik anders had gewonnen, maar het had wel invloed op wat er gebeurde na die onderbrekingen.”

Tsitsipas zei dat hij alles volgens de regels heeft gedaan. Er zijn ook geen regels over maximale tijd van toiletpauzes. “Ik geloof niet dat ik regels heb geschonden”, zei hij. “Ik speel volgens de regels en volgens wat de ATP zegt dat toegestaan is. Als hij iets tegen me wil zeggen, dan moeten we dat met elkaar bespreken om eruit te komen wat er mis is gegaan.”

De 23-jarige Tsitsipas is als derde geplaatst in New York. Na zijn finaleplaats op Roland Garros geldt hij als een belangrijke outsider voor de titel.