Bondscoach Van Gaal: we waren te onzorgvuldig tegen de Noren

Nederland heeft tegen Noorwegen gespeeld om te winnen, zo zei bondscoach Louis van Gaal na het gelijkspel (1-1) bij de NOS. “Dat het niet is gelukt komt doordat we te onzorgvuldig waren. De tegenstander verdedigde heel compact. Wij misten de creativiteit om daar doorheen te voetballen.”

“In situaties dat het niet hoefde, leden we balverlies”, vervolgde Van Gaal. “Maar er staan acht, negen mensen van hen voor de goal. Dan is het moeilijk. Dan moet iedereen de vorm hebben om wat af te dwingen. En dat hadden we niet.”

Het had ook mis kunnen gaan, vond Van Gaal. “Bij 1-1 schiet Erling Haaland nog op de paal. Vanwege zijn kwaliteiten is hij moeilijk af te stoppen. Maar ook zijn inbreng is tot drie, vier momenten beperkt gebleven. Ik vond dat Stefan de Vrij bij ons achterin fantastisch speelde.”