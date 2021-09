De Finse coureur Kimi Räikkönen beëindigt na dit seizoen zijn loopbaan in de Formule 1, heeft de 41-jarige oud-wereldkampioen laten weten. Hij zegt de beslissing al de afgelopen winter te hebben genomen. “Het valt me zwaar om te stoppen. Maar na dit seizoen is het tijd om andere dingen te gaan doen.”

Räikkönen werd in 2007 in een Ferrari wereldkampioen. Momenteel rijdt hij voor Alfa Romeo. De Fin start zondag in Zandvoort.