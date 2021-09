Goud voor handbikers Valize en Jansen in Tokio

De handbikers Mitch Valize en Jennette Jansen hebben op de Paralympische Spelen van Tokio woensdag goud veroverd. Voor Valize was het zijn tweede gouden plak. Dinsdag was hij al de beste in de tijdrit in de klasse H5, een dag later won de 24-jarige Valize ook de wegrace op het Fuji International Speedway-circuit.

Jansen was dinsdag goed voor brons in de tijdrit in de H4/H5-categorie. Een dag later volgde goud in de wegrace in de klasse H1-4. Ze liet de Duitse Annika Zeyen en de Amerikaanse Alicia Dana achter zich. Voor Jansen, die bezig is aan haar zevende Spelen, was het haar tiende paralympische medaille.

Olympisch debutant Valize bleef in een spannende sprint de Fransman Loïc Vergnaud net voor. De Nederlander Tim de Vries pakte het brons. “Het kwam uit mijn tenen”, vertelde Valize. “Ik heb het heel spannend gemaakt. Het is super om het zo af te sluiten met goud. Echt ongelooflijk. En dat Tim dan ook nog brons pakt en we met zijn tweeën op het podium staan is helemaal onbeschrijflijk.”

Bij het paralympisch wielrennen is er sprake van vijf klassen: H1 is de zwaarste categorie (hoge dwarslaesie) en H5 de lichtste (bijvoorbeeld beenamputatie).