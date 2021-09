Griekspoor bereikt in vijf sets tweede ronde US Open

Tallon Griekspoor heeft dankzij een zege in vijf sets op de Duitser Jan-Lennard Struff de tweede ronde bereikt op de US Open. Het werd 2-6 7-6 (3) 4-6 6-4 7-5 voor de nummer 121 van de wereld. Struff is de mondiale nummer 52.

Voor de 25-jarige Griekspoor is het pas zijn eerste zege ooit in het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. Hij maakte zijn debuut op de US Open. Hij deed vorig jaar mee aan de Australian Open en maakte dit jaar zijn opwachting op Wimbledon.

In de tweede ronde neemt Griekspoor het mogelijk op tegen 20-voudig grandslamkampioen Novak Djokovic, die het eerst nog opneemt tegen de Deense qualifier Holger Rune.

Maandag bereikte Botic van de Zandschulp al de tweede ronde na een zege in vijf sets. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Taberner.