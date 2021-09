Griekspoor in tweede ronde US Open tegen Djokovic

Tallon Griekspoor stuit in de tweede ronde van de US Open op 20-voudig grandslamkampioen Novak Djokovic, die zich dinsdagavond (lokale tijd) met enige moeite ontdeed van de Deense qualifier Holger Rune: 6-1, 6-7, 6-2, 6-1.

Eerder die dag had Griekspoor in vijf sets de Duitser Jan-Lennard Struff verslagen. Het werd 2-6 7-6 (3) 4-6 6-4 7-5 voor de nummer 121 van de wereld. Struff is de mondiale nummer 52.

Voor de 25-jarige Griekspoor betekende dit de eerste zege ooit in het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. Hij deed vorig jaar mee aan de Australian Open en maakte dit jaar zijn opwachting op Wimbledon. Dit is zijn eerste US Open.