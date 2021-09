Bekkenbreuk en twee gebroken ribben voor Kelderman

Wilco Kelderman heeft aan zijn val in de Benelux Tour een bekkenbreuk en twee gebroken ribben overgehouden. De renner van Bora-hansgrohe viel in de derde etappe en moest daarom afstappen. “Verder heeft hij een diepe snee in zijn linkerarm. Momenteel is een operatie niet nodig”, zo meldt zijn team Bora-hansgrohe.

Zijn ploeg meldde na de rit, gewonnen door de Nederlander Taco van der Hoorn, al dat Kelderman was afgevoerd naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Hij leek in eerste instantie met name zijn arm te hebben geblesseerd bij de val die hem in de berm deed belanden. Onderzoek wees uit dat de wond op zijn arm niet het enige was.

De 30-jarige Nederlander kwam in aanraking met een brugleuning en ging hard tegen de grond. “Kelderman werd hard geraakt aan de linkerkant van zijn lichaam. Zijn linkeronderarm was helemaal bebloed. Verder koersen had geen zin meer”, meldde sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx na de rit.

Kelderman stond zestiende in het algemeen klassement op 51 seconden van de Zwitserse leider Stefan Bissegger. “Hou je hoofd hoog, vriend. Alle goeds en een spoedig herstel”, schreef Bora op Twitter.