Memphis miste creativiteit en ploeggenoten die lef toonden

Memphis Depay miste in de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Noorwegen (1-1) spelers die kansen creëerden. Volgens de aanvaller ontbrak het bij het debuut van bondscoach Louis van Gaal aan creativiteit bij het Nederlands elftal.

“We hebben de kwaliteiten wel, maar we toonden niet genoeg lef. We hebben goede spelers, maar er moet meer uit komen”, zei Memphis voor de camera van de NOS. “Frenkie de Jong bijvoorbeeld creëert iets tussen de linies, maar er moeten er meer zijn in team. We maakten de ruimtes tussen de linies heel klein.”

Volgens Depay overheerst bij Oranje de teleurstelling, ondanks dat Noorwegen zich goed staande hield. “Als je realistisch kijkt, hebben we heel weinig afgedwongen”, bekende Memphis, die in de slotfase Denzel Dumfries nog bijna het winnende doelpunt zag maken.

“Zoals je zag, kon hij er op het laatste moment nog zomaar in vallen. Daarom moet je nooit opgeven. Ik weet van mezelf ook dat ik uit het niets kan scoren”, aldus Memphis. Dat lukte in Oslo echter niet. “Gelukkig is er nog niks weggegooid. We moeten aan de bak en opstaan.”