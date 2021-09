Race-icoon Jackie Stewart waarschuwt coureurs voor wind en zand

Sir Jackie Stewart waarschuwt de coureurs van de Formule 1 voor de onvoorspelbare wind die zand van het strand op het circuit van Zandvoort blaast. “Dat herinner ik mij nog goed uit de tijd dat ik hier racete. Die elementen vragen heel wat meer van de rijvaardigheid van de coureurs dan op de gangbare circuits. Het is een extra uitdaging en ik ken geen enkel ander circuit op de wereld waar je deze omstandigheden ook treft’’, aldus de 82-jarige racelegende.

De Schot, drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 (1969, 1971 en 1973), gaf woensdag zijn kijk op het vernieuwde circuit van Zandvoort, waar komend weekeinde de Formule 1 na 36 jaar terugkeert. Hij inspecteerde samen met een leger journalisten de gladde asfaltbaan. De journalisten namen de fiets, Stewart reed in een golfkarretje. “Zandvoort was destijds, in de jaren zestig en zeventig, een lastig en gevaarlijk circuit. Er zijn in die jaren coureurs verongelukt. Het is niet te vergelijken met de huidige tijd, waarin de autosport zo veel veiliger is geworden. Ik zag afgelopen weekeinde de crash van Beitske Visser op het circuit van Spa. In onze tijd zou je zo’n vreselijk ongeluk niet hebben overleefd.’’

Stewart bewaart desondanks goede herinneringen aan het grillige circuit in de Noord-Hollandse duinen. “Ik heb altijd genoten van Zandvoort en het circuit neemt een speciale plek in mijn hart in, want als jonge coureur won ik er een race in de Formule 3 die heel belangrijk is geweest voor mijn carrière. Ik weet ook dat Nederland veel goede autocoureurs had nog voor de tijd dat ik racete. Het is mooi en ook belangrijk voor de sport dat Zandvoort de Formule 1 weer terug heeft.”