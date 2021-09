Roglic wint zware bergetappe in Vuelta en neemt leiding over

Primoz Roglic heeft in de Ronde van Spanje de zware zeventiende etappe gewonnen. Door de zege in de bergetappe met finish in Lagos de Covadonga heeft de renner van Jumbo-Visma de leiding genomen in het algemeen klassement. Op 1 minuut en 35 seconden van Roglic eindigde zijn ploeggenoot Sepp Kuss als tweede.

Voor de 31-jarige Roglic is het zijn derde ritwinst van deze Vuelta. De Sloveen, die ruim een maand geleden nog olympisch kampioen tijdrijden werd, won ook de eerste en de elfde etappe.

Roglic stevent af op zijn derde eindzege in de Vuelta op rij. De wielerronde door Spanje eindigt zondag met een individuele tijdrit. De afgelopen dagen had de Noor Odd Christian Eiking de rode leiderstrui in zijn bezit.