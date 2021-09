Ronaldo komt op 111 interlandgoals en passeert Daei

Cristiano Ronaldo heeft het record van meeste doelpunten in interlands alleen op zijn naam gezet. De Portugees kwam in de slotfase van het WK-kwalificatieduel met Ierland twee keer tot scoren en bracht zijn doelpuntentotaal op 111.

Op het afgelopen EK kwam Ronaldo op 109 goals, waarmee hij de Iraniër Ali Daei evenaarde. Volgens de officiële cijfers maakte Daei, oud-speler van onder meer Bayern München en Hertha BSC, tussen 1993 en 2006 zijn 109 doelpunten in 149 interlands.

Ronaldo, die zijn 180e interland speelde, liet tegen de Ieren na een kwartier een penalty onbenut. In de 89e minuut maakte hij gelijk, waarna hij diep in blessuretijd met een kopbal voor de 2-1 zorgde.

“Ik ben zo blij en niet alleen omdat ik het record heb verbroken, maar ook vanwege het speciale moment dat we hadden. Twee doelpunten aan het einde van de wedstrijd is zo moeilijk en ik ben blij met het team. We geloofden erin tot het einde”, zei Ronaldo tegen de Ierse omroep RTE. Over zijn penalty: “Dat is onderdeel van het spel en het hoort erbij. Soms scoor je en soms maak je een fout.”