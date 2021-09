Tweevoudig halvefinalist Carreño Busta laat 4 matchpoints onbenut

De Spaanse tennisser Pablo Carreño Busta heeft in de eerste ronde van de US Open vier matchpoints onbenut gelaten. De tweevoudig halvefinalist in New York (2017 en 2020), de nummer 12 van de wereld, verloor in vijf sets van de Amerikaan Maxime Cressy.

Carreño Busta won de eerste twee sets, maar de mondiale nummer 151 kwam sterk terug. Hij maakte zijn inhaalrace compleet met winst van de tiebreak van de vijfde set: 5-7 4-6 6-1 6-4 7-6 (7).

In de beslissende tiebreak stond Carreño Busta met 6-3 voor, waardoor hij drie wedstrijdpunten op een rij had. Op 7-6 was hij opnieuw één punt van de zege verwijderd, maar hij moest de laatste drie punten van de wedstrijd aan de qualifier laten.

De 30-jarige Carreño Busta was vorig jaar in de vierde ronde de tegenstander in het duel waarin Novak Djokovic tegen diskwalificatie aanliep. Djokovic raakte met een uit woede weggeslagen bal een lijnrechter.