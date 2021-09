Van de Zandschulp verrast Ruud en bereikt derde ronde US Open

Botic van de Zandschulp heeft voor een verrassing gezorgd op de US Open door de als achtste geplaatste Noor Casper Ruud uit te schakelen. De nummer 117 van de wereld versloeg Ruud met 3-6 6-4 6-3 6-4.

De 25-jarige Van de Zandschulp is de eerste Nederlandse man die de derde ronde weet te bereiken sinds 2013. Acht jaar geleden lukte het Igor Sijsling op Wimbledon.

In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van het duel tussen de Argentijnen Facundo Bagnis en Marco Trungelliti.

Van de Zandschulp heeft in New York al achttien sets gespeeld. Hij won in de kwalificaties drie keer in drie sets en kwam in de eerste ronde van het hoofdtoernooi tegen de Spanjaard Carlos Taberner terug na een achterstand van 2-0 in sets.