Verstappen kent geen druk, weet teambaas Horner

Max Verstappen liet zich woensdag nog niet zien op het circuit van Zandvoort. De Nederlandse Formule 1-troef van Red Bull bereidt zich in alle rust in zijn coronabubbel voor op de Dutch Grand Prix. Van extra spanning is geen sprake bij de Nederlander, weet teambaas Christian Horner. “Max is eigenlijk altijd relaxed. Druk lijkt niet te bestaan voor hem”, zegt de Brit.

“Hij is in vorm en traint nu hard om zich te prepareren. Ik durf te stellen dat hij er klaar voor is. We zijn ook heel benieuwd naar Zandvoort. Ik weet zeker dat de atmosfeer geweldig zal zijn, we hebben op veel circuits al de oranje gekleurde tribunes gezien. Max heeft zoveel fans en deze race zal zeker ook voelen als een thuisrace”, aldus Horner.

De teambaas is zelf ook ontspannen. Verstappen is door zijn zege in de verregende Grote Prijs van België afgelopen weekeinde 5 punten ingelopen op klassementsleider Lewis Hamilton (Mercedes) en staat nog maar 3 punten achter. “Het was frustrerend dat de regen voorkwam dat we niet echt konden racen, maar uiteindelijk was die overwinning de beloning voor de poleposition die Max veroverde in de kwalificatie. In Zandvoort wordt de kwalificatie ook belangrijk. Het is een nieuw circuit voor ons, bochtig en smal en daarmee een uitdaging. Nu maar hopen dat het weer een beetje vriendelijker voor ons is.”

Horner heeft er alle vertrouwen in dat Verstappen goed gaat presteren op Zandvoort. “Uiteraard bespreken we verschillende strategieën, maar Max heeft meestal vrij snel het plaatje wel helder. Hij is wat dat betreft heel makkelijk om mee samen te werken.’’

Verstappen heeft in zijn carrière één keer geracet op Zandvoort, dat was nog op het oude circuit in de Formule 3. Op het vernieuwde circuit, met de twee zogeheten kombochten (bochten met een hellingsgraad) heeft de 23-jarige Limburger alleen wat demonstratierondjes gereden. “Het is een heerlijke baan met al die snelle bochten. Ik vond het destijds in de Formule 3 al genieten. Inhalen zal wel lastig worden, maar een rondje voluit gaan in de kwalificatie wordt volgens mij een sensationele ervaring’’, liet hij weten in de vooruitblik van zijn team.