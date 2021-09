Zandvoort hoort al even Davina Michelle zingen

Davina Michelle was woensdag al even te horen op het circuit van Zandvoort. De zangeres oefende het Wilhelmus, dat ze zondag voor aanvang van de Dutch Grand Prix zal zingen met begeleiding van het Orkest Koninklijke Luchtmacht. Haar vocale uithalen waren tot in de wijde omtrek te horen.

Ook andere artiesten oefenden al op het circuit in de Noord-Hollandse kustplaats, waar de Formule 1 na 36 jaar terugkeert. Het gaat niet om grote optredens, maar om pauze-acts tussen de races.

Michelle zingt gratis, maar liet vrijdag weten alleen op te treden als andere artiesten wel betaald zouden krijgen. Ze kwam met dat statement nadat via frontman Joshua Nolet van de groep Chef’Special bekend werd dat Prins Bernhard van Oranje, de mede-eigenaar van het circuit, meerdere artiesten had gevraagd gratis op te treden. Dit leidde tot veel commotie in de entertainmentwereld.