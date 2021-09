Griekspoor donderdag in avondsessie op Arthur Ashe tegen Djokovic

Tallon Griekspoor neemt het donderdag op de US Open in de avondsessie op tegen Novak Djokovic. De partij in het Arthur Ashe Stadium begint in de nacht van donderdag op vrijdag om 01.00 Nederlandse tijd.

De 25-jarige Griekspoor, de mondiale nummer 121, maakt zijn debuut op de US Open en boekte dinsdag voor het eerst een zege op een grand slam. Djokovic daarentegen is de nummer 1 van de wereld en mikt op zijn 21e grandslamtitel.

In 2012 trad voor het laatst een Nederlandse tennisser aan tegen Djokovic. In de kwartfinales van het masterstoernooi van Monte Carlo verloor Robin Haase ruim negen jaar geleden met 6-4 6-2.

Na de partij van Griekspoor en Djokovic nemen de Tsjechische Karolina Pliskova en de Amerikaanse Amanda Anisimova het tegen elkaar op in de tweede avondwedstrijd.