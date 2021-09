Hamilton verwacht dat fans Verstappen hem zullen uitjoelen

Lewis Hamilton is erop voorbereid dat de fans van Max Verstappen hem kunnen uitjoelen tijdens de Dutch Grand Prix. Dat is dit seizoen al eens gebeurd. “Ik kan het wel verwachten. Het raakt me niet heel erg en ik begrijp het ook, omdat de fans nogal gepassioneerd zijn. Die houden nu eenmaal niet van de tegenstander van de coureur die ze vereren”, zei de zevenvoudig wereldkampioen in de persconferentie voorafgaande aan de Dutch Grand Prix op Zandvoort dit weekeinde.

“Het hoort bij de sport. Ik probeer die negatieve energie om te zetten in iets positiefs en dat is proberen zo goed mogelijk te rijden. Ik kan van mijn kant alleen maar zeggen dat ik de fans respecteer en heel graag in Nederland ben. Ik vind Amsterdam een fantastische stad”, aldus de Britse coureur van Mercedes, die dit seizoen met Verstappen verwikkeld is in een harde strijd om de wereldtitel. Zo reed Hamilton eerder dit seizoen Verstappen van de baan tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone.

Om zijn liefde voor Nederland te benadrukken, arriveerde Hamilton donderdag op het circuit in een opvallende oranje outfit, inclusief zonnebril. “Het was volgens mij de perfecte outfit. Die kleur oranje staat me wel.”