Hamilton ziet Russell wel zitten als teamgenoot

Lewis Hamilton ziet George Russell graag als teamgenoot bij het Formule 1-team van Mercedes. Dat zei de Britse zevenvoudig wereldkampioen in aanloop naar de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort komend weekeinde. “George is ongelooflijk getalenteerd en de toekomst. Het zou heel goed zijn als hij zich verder kan ontwikkelen en waar kan dat beter dan bij een geweldig team als het mijne”, zei de 36-jarige Brit over zijn 23-jarige landgenoot, die nu nog rijdt voor het bescheiden team Williams.

Mercedes zou al hebben besloten dat Russell in 2022 het stoeltje overneemt van de Fin Valtteri Bottas, wiens contract aan het einde van dit jaar afloopt. Het bericht is nog niet bevestigd en zowel Bottas als Russell gaf donderdag in Zandvoort geen openheid van zaken.

Hamilton viel Bottas niet af, maar kijkt verder dan dit seizoen. “Valtteri is een fatsoenlijke man voor wie ik respect heb. Zonder zijn hulp kan ik geen wereldkampioen worden, maar George vertegenwoordigt de toekomstige generatie. En ik verkeer in een fase van mijn carrière dat ik de doorbraak van die jonge talenten wil meemaken. Ik vind dat spannend. Ik ken George als een bescheiden jongen die de sport heel professioneel benadert. Bovendien is hij een Brit en dat maakt de communicatie een stuk makkelijker”, aldus Hamilton, die zondag in Zandvoort zijn honderdste grandprixzege in de Formule 1 kan boeken.

Russell verving eind vorig jaar in de Grote Prijs van Sakhir de door corona gevelde Hamilton bij Mercedes. Als het team niet zou hebben geblunderd bij een bandenwissel, had Russell de race in de auto van Hamilton gewonnen. Afgelopen weekeinde verraste Russell met de tweede tijd in de kwalificaties in het natte Spa. Alleen Max Verstappen was iets sneller.