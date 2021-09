Orkaan Ida verstoort ook tennisprogramma US Open in New York

De nasleep van de orkaan Ida heeft ook op de US Open in New York voor problemen gezorgd. De organisatie moest woensdag een groot aantal partijen onderbreken en uitstellen vanwege het extreme weer. Alleen op de overdekte banen kon getennist worden, al kon het dak van het Louis Armstrong-stadion de overvloedige regenval niet aan.

De partij tussen Diego Schwartzman en Kevin Anderson moest tot twee keer toe worden onderbroken, omdat de harde wind ervoor zorgde dat de regen via de open hoeken van het stadion alsnog op de baan belandde. Schwartzman en Anderson maakten hun partij na middernacht af in het Arthur Ashe-stadion, de hoofdbaan op Flushing Meadows die wel helemaal afgesloten kan worden. De Argentijn Schwartzman won in drie sets: 7-6(4) 6-3 6-4.

Voor het noodweer losbarstte, zorgde Botic van de Zandschulp voor een verrassing op dag 3 van de US Open door de als achtste geplaatste Noor Casper Ruud in vier sets te verslaan. De Nederlandse qualifier bereikte zo de derde ronde.

Burgemeester Bill de Blasio riep woensdag de noodtoestand uit in New York. Ook bezoekers van de US Open kregen op hun telefoon een noodalarm binnen, met de oproep om niet de straat op te gaan vanwege een “gevaarlijke en levensbedreigende situatie”. Metrostations liepen onder vanwege de stortvloed aan regen. De orkaan Ida zorgde eerder in de Amerikaanse staat Louisiana voor enorme schade.