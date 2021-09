Zwemster Lisa Kruger heeft bij de Paralympische Spelen in Japan haar derde medaille veroverd. Op de 100 meter rugslag eindigde de 20-jarige Nederlandse als derde. Kruger tikte in de S10-klasse aan in 1.09,44 en moest alleen de Hongaarse Bianka Pap en de Canadese Aurelie Rivard voor zich dulden.

De zwemster uit Harderwijk won eerder zilver op de 100 meter schoolslag, achter Chantalle Zijderveld. Op de 100 meter vrije slag pakte ze brons.