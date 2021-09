Rolstoeltennisser Egberink naar paralympische finale in Tokio

Rolstoeltennisser Tom Egberink heeft de finale bereikt op de Paralympische Spelen in Tokio. De 28-jarige Egberink, die werd geboren zonder bovenbeen, versloeg de Britse favoriet Alfie Hewett in twee sets: 6-4 7-6 (5). Na het laatste punt schreeuwde de rolstoeltennisser uit Hardenberg het uit van vreugde.

Hewett (23) heeft al vijf grandslamtoernooien gewonnen. De Brit zegevierde dit jaar op Roland Garros. Op de Paralympische Spelen van Rio 2016 veroverde Hewett twee keer zilver, zowel in het enkel- als dubbelspel. Hij was in Tokio als tweede geplaatst.

Egberink, de nummer 8 van de plaatsingslijst, neemt het in de finale op tegen de als eerste geplaatste Japanner Shingo Kunieda. De strijd om het goud bij de vrouwen gaat ook tussen Nederland en Japan. Diede de Groot staat tegenover Yui Kamiji, die Aniek van Koot versloeg in de halve finales. De Groot en Kamiji gaan uitmaken wie Jiske Griffioen opvolgt als paralympisch kampioene.