Sprinter N’tab verlengt contract bij schaatsploeg Jumbo-Visma

Schaatser Dai Dai N’tab heeft al ruim voor de Winterspelen van Beijing zijn contract bij Jumbo-Visma verlengd. De 27-jarige sprinter tekende voor twee jaar bij en ligt nu tot en met 2024 vast bij de ploeg van coach Jac Orie. N’tab kwam vorig jaar samen met Kai Verbij over van Team Reggeborgh; tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis bewandelde toen juist de omgekeerde weg en ging van Jumbo-Visma naar Reggeborgh.

“Ik zit goed in mijn vel, ben erg blij met de dynamiek in de ploeg en wil graag verder op de manier waarop ik nu bezig ben”, zegt N’tab over zijn contractverlenging. “Ik ben blij dat ik nu al weet waar ik aan toe ben en hoe de komende jaren er voor mij uitzien, waardoor ik me volledig kan focussen op de belangrijke doelen dit olympische seizoen. Ik kan me sportief geen betere plek wensen dan hier.”

N’tab pakte in februari bij de WK afstanden in Heerenveen brons op de 500 meter. Eerder in het seizoen prolongeerde hij zijn Nederlandse titel op dat sprintnummer en N’tab won ook het wereldbekerklassement van de 500 meter. Hij hoopt begin volgend jaar voor het eerst mee te doen aan de Olympische Spelen.