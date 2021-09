Tennisser Tsitsipas naar derde ronde in New York

Tennisser Stefanos Tsitsipas heeft in de tweede ronde van de US Open in vier sets gewonnen van de Fransman Adrian Mannarino. Het duel in het Arthur Ashe Stadium eindigde na twee uur en 41 minuten spelen in het voordeel van de Griek: 3-6 4-6 7-6 (4) 0-6.

Tsitsipas, die in de eerste ronde met veel moeite Andy Murray uitschakelde, treft de 18-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz als volgende tegenstander. De 23-jarige Tsitsipas is als derde geplaatst in New York. Na zijn finaleplaats op Roland Garros geldt hij als een belangrijke outsider voor de titel.