Tennisser Zverev wint opnieuw in drie sets in New York

Tennisser Alexander Zverev heeft ook in de tweede ronde van de US Open geen set afgestaan. De als vierde geplaatste Duitser liet de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas kansloos. De finalist van vorig jaar kon binnen vijf kwartier de felicitaties van de nummer 48 van de wereld in ontvangst nemen: 6-1 6-0 6-3.

Zverev is met veel vertrouwen naar New York gekomen. Hij won vorige maand eerst de olympische titel in Tokio en schreef daarna ook het masterstoernooi van Cincinnati op zijn naam.

Zverev speelt in de derde ronde tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Jack Sock en Alexander Bublik uit Kazachstan.