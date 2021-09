Volleyballers beginnen in Finland voortvarend aan EK

De Nederlandse volleyballers zijn voortvarend begonnen aan het EK. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza was in het Finse Tampere met 3-0 te sterk voor Spanje. Binnen anderhalf uur stond de eindstand op het scorebord: 25-23 26-24 25-22. Nederland staat vijftiende op de wereldranglijst, Spanje neemt de 36e positie in.

In de eerste set gingen beide ploegen vrijwel gelijk met elkaar op. Bij 23-23 sloeg Nederland toe: 25-23. Spanje wist in de tweede set een gaatje van 3 punten te slaan, maar op 15-15 had Oranje de achterstand ingelopen. Daarna nam de ploeg van Piazza het initiatief over, maar na 24-21 dreigde het nog even fout te gaan (24-24). Opnieuw bleek Nederland op de beslissende momenten over de sterkste zenuwen te beschikken. Ook in de derde set kon Spanje geruime tijd in de buurt van Oranje blijven, maar in de slotfase maakte Oranje het weer resoluut af.

Nimir Abdelaziz zorgde bij Nederland voor 19 punten. Ook Robbert Andringa (11 punten) was goed op dreef.

Het EK voor mannen is, net als bij het huidige toernooi voor de vrouwen, in vier landen begonnen: Polen, Tsjechiƫ, Estland en Finland. Nederland speelt alle duels in poule C in Tampere. Oranje komt vrijdag tegen Noord-Macedoniƫ uit en daarna volgen Rusland (zaterdag), Turkije (maandag) en Finland (dinsdag) als tegenstander. De eerste vier landen van deze groep gaan door naar de achtste finales in Polen.

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben op hun EK inmiddels de halve finales bereikt. Oranje speelt vrijdag in Belgrado tegen Italiƫ om een plaats in de eindstrijd.