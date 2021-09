Wielrenner López wint bergetappe in Vuelta

Wielrenner Miguel Ángel López heeft de achttiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Colombiaan sloeg toe op de afsluitende klim, een berg van de buitencategorie. Ruim twee kilometer voor de finish had López de op dat moment eenzame Spaanse koploper David de la Cruz achterhaald en meteen achtergelaten.

De leidende positie van Primoz Roglic kwam niet in gevaar. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma, die een dag eerder een zware bergrit won en daarmee de macht greep, had in een groep van achtervolgers met favorieten voortdurende de controle. Roglic finishte als tweede op 14 seconden van de winnaar.

In het algemeen klassement heeft hij een voorsprong 2 minuten en 30 seconden op de Spanjaard Enric Mas. López is nu derde, op 2 minuten en 53 seconden. Steven Kruijswijk staat veertiende. Roglic won deze ronde al drie etappes.

López kon zijn geluk niet op. “Het is fantastisch dat ik een etappe van dit kaliber kan winnen. Het is de beloning voor jaren van opoffering en strijdvaardigheid. Niet alleen van mij, maar van iedereen in mijn omgeving. We hebben deze ronde heel goed voorbereid en dit succes is daar een gevolg van. Ook de jongens die inmiddels al zijn afgestapt hebben hieraan meegewerkt. Het is een zege voor ons allemaal.”

De rit ging van Salas naar Altu d’El Gamoniteiru over iets meer dan 160 kilometer. De wielerronde door Spanje eindigt zondag met een individuele tijdrit.