Wielrenner Van Baarle niet meer van start in Ronde van Spanje

Wielrenner Dylan van Baarle gaat niet meer van start in de zeventiende etappe van de Ronde van Spanje. De 29-jarige coureur van Ineos Grenadiers ondervindt nog te veel last aan verwondingen aan zijn heup, die hij had opgelopen bij een val in de twaalfde etappe.

Van Baarle reed de Vuelta in dienst van kopmannen Egan Bernal en Adam Yates, die respectievelijk zesde en zevende staan in het algemeen klassement. Hij eindigde zelf als zesde in de openingstijdrit en als vierde in de tiende etappe.