Atlete Sifan Hassan heeft bij de Memorial Van Damme in Brussel met overmacht de Engelse mijl gewonnen. De tweevoudig winnares van olympisch goud in Tokio finishte in de Belgische hoofdstad ver voor de rest van het veld in 4.14,74, verreweg de beste seizoensprestatie op de afstand van 1609 meter, die niet zo vaak wordt gelopen.

Het wereldrecord staat ook op naam van Hassan, 4.12,33.