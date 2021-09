Djokovic maakte indruk op Griekspoor in ‘onmogelijke uitdaging’

Tallon Griekspoor was diep onder de indruk van het spel van Novak Djokovic, de 20-voudig grandslamkampioen door wie hij in de tweede ronde van de US Open werd verslagen. Griekspoor snoepte de nummer 1 van de wereld zeven games af (6-2 6-3 6-2).

“Het leek bijna wel een onmogelijke uitdaging, op hardcourt tegen Novak spelen”, zei Griekspoor na de partij in het Arthur Ashe Stadium. “Hij is overal en hij zit achter élke bal. Hij heeft niet één ‘spot’ waar wat punten te halen zijn.”

De 25-jarige Griekspoor kon op eigen opslag zes games winnen en brak Djokovic zowaar halverwege de tweede set. Echt spannend werd het geen moment. “Het is heel moeilijk om tegen hem te spelen en er is natuurlijk een reden dat hij de beste aller tijden is. Elke bal komt terug en het lijkt bijna wel dat hoe beter je serveert, hoe beter hij juist retourneert. Dan sla je een geweldige service en voordat je het weet heb je de bal terug, op je voeten. Bovendien serveerde hij megascherp. Dan weet je dat het een heel zware avond gaat worden.”

Ondanks de kansloze nederlaag heeft Griekspoor genoten van de krachtmeting met de drievoudig kampioen in New York. “Dit zijn legendes en het is alleen maar mooi om tegen ze te spelen, een eer. Zo lang zijn deze jongens er niet meer bij”, doelde Griekspoor op het trio dat het mondiale tennis al jarenlang domineert: Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal.

Na afloop was er geen tijd voor een praatje. “Hij heeft niks bijzonders tegen me gezegd. Hij is denk ik druk met andere dingen: het winnen van alle slams in één jaar.”