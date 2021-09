Djokovic tevreden over duel met ‘minder bewegende’ Griekspoor

Novak Djokovic was zeer te spreken over zijn niveau in het duel met Tallon Griekspoor. De nummer 1 van de wereld had aan 99 minuten voldoende voor de reguliere zege: 6-2 6-3 6-2.

“Het was een erg goede wedstrijd, absoluut beter dan in mijn eerste ronde. Ik serveerde erg goed en vond het ritme op mijn opslag. Ik ben blij dat ik het heb waargemaakt”, zei de favoriet voor de eindzege in New York.

“Ik zag hem een paar dagen geleden in de eerste ronde tegen Jan-Lennard Struff spelen en zag dat hij erg sterk serveerde. Ik wist dus dat het erg belangrijk was dat ik goed zou retourneren. Ik wilde hem laten spelen en aan het lopen krijgen. Hij is namelijk niet de beste beweger op de baan. Ik heb geprobeerd hem continu in een andere positie te dwingen. Dat is goed gelukt en ik ben erg tevreden over mijn niveau. Het gaat allemaal de goede kant op.” Griekspoor sloeg in zijn eerste wedstrijd liefst 30 aces, tegen Djokovic kwam hij tot ‘slechts’ 5 aces.

Halverwege de partij raakte Djokovic wat gefrustreerd door een toeschouwer, die hem met opzet leek te hinderen. Djokovic keek een aantal keer vuil in zijn richting en vroeg ook de umpire om assistentie. “Als tennisspelers daar over praten, dan zeggen liefhebbers van teamsporten vaak: wat een onzin. Er gebeurt van alles in stadions en zeker in nachtsessies en daar heb ik geen moeite mee”, aldus Djokovic.

“Ik vind het ook niet erg als mensen tijdens een punt schreeuwen uit opwinding. Maar als iemand me bewust hindert als ik net een smash ga slaan en dat telkens weer doet, dan raakt mijn geduld op. Maar begrijp me niet verkeerd, entertainment is belangrijk.”

In de derde ronde neemt Djokovic het op tegen de Japanner Kei Nishikori. De Serviër is nog vijf zeges verwijderd van zijn 21e grandslamtitel. Roger Federer en Rafael Nadal, beiden niet aanwezig in New York, staan ook op 20.