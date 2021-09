Formule 1 gaat na 36 jaar weer los op circuit van Zandvoort

De Formule 1 gaat vrijdag echt los op het circuit van Zandvoort met de vrije trainingen voor de Grote Prijs van Nederland. Op de eerste van de drie racedagen zullen er 70.000 toeschouwers op de tribunes zitten. Vanwege de coronabeperkingen zijn dat er 30.000 minder dan aan wie kaarten waren verkocht. De eerste training begint om 11.30 uur.

Max Verstappen en de negentien andere Formule 1-coureurs zullen de training vooral gebruiken om het circuit in de duinen te leren kennen. Er is 36 jaar geleden voor het laatst geracet in de hoogste autosportklasse in Zandvoort. De baan is vernieuwd met onder meer twee kombochten: de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendijkbocht hebben een hellingsgraad van 18 en 19 procent.

Alle coureurs, onder wie Verstappen, regerend wereldkampioen Lewis Hamilton en oud-wereldkampioenen Sebastian Vettel, Fernando Alonso en Kimi Räikkönen, waren donderdag al aanwezig op het circuit. De meesten verkenden eerst wandelend het 4,2 kilometer lange circuit en spraken daarna met de ruim aanwezige media.

Het grootste deel van de 70.000 bezoekers komt vrijdag met het openbaar vervoer Zandvoort binnen, want voor auto’s is de kustplaats zo goed als afgesloten. Naar verwachting komt 40 procent met de fiets.