Goud voor tennisster De Groot op Paralympische Spelen

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft op de Paralympische Spelen van Tokio de titel in het enkelspel veroverd. De nummer 1 van de wereld was in de finale in twee sets te sterk voor de Japanse Yui Kamiji, de nummer 2 van de plaatsingslijst: 6-3 7-6 (1). Het betekende het 23e goud voor de Nederlandse equipe in Tokio. Daarmee bezet Oranje de zesde plaats in het landenklassement.

De 24-jarige De Groot, die inmiddels alle grandslamtoernooien ten minste twee keer won, hield een traditie in stand. Sinds het in 1988 voor het eerst op de paralympische kalender stond – aanvankelijk nog als demonstratiesport – won er altijd een Nederlandse. Esther Vergeer was tussen 2000 en 2012 onklopbaar. In 2016 won Jiske Griffioen, die De Groot destijds in de halve finales versloeg.

Aniek van Koot, door De Groot naar de troostfinale verwezen, redde het niet tegen Jordanne Whiley. De Britse mocht na drie sets (6-4 6-7 (7) 6-4) het brons in ontvangst nemen.

Van Koot en de uit Oudewater afkomstige De Groot staan zaterdag ook nog in de finale van het dubbeltoernooi.

De Groot kan dit jaar nog het zogenoemde ‘golden grand slam’ veroveren. Ze won in 2021 al de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en nu de paralympische titel. Volgende week moet dan nog de titel volgen op de US Open in New York.

De Groot leek in de tweede set bij 5-3 dichtbij de titel, maar ze liet een handvol matchpoints onbenut. Kamiji knokte zich terug, kwam met 6-5 voor, maar moest alsnog een tiebreak toestaan. Daarin liep De Groot snel naar 6-1 om het bij een hernieuwd wedstrijdpunt meteen af te maken.