Hamilton: die Nederlandse fans geven zoveel energie

Lewis Hamilton genoot van de volle tribunes met de duizenden autosportfans bij de Dutch Grand Prix. Dat zei de wereldkampioen nadat hij was uitgevallen in de tweede vrije training op het circuit van Zandvoort. De coureur van Mercedes had hydraulische problemen en kreeg na drie rondjes al te horen dat hij de sessie moest staken.

“Het is niet het einde van de wereld. Het is een prachtige dag geweest wat het weer betreft en het was geweldig om de volle tribunes te zien. Er zijn zo veel mensen hier en het is mooi om te zien dat ze zo uitgelaten zijn. Die Nederlandse fans geven energie”, aldus Hamilton. Het deerde hem in het geheel niet dat de supporters van Max Verstappen juichten toen hij uit zijn stilgevallen auto moest stappen.

De snelle uitvalbeurt was niet bepaald voordelig voor zijn voorbereiding op de kwalificatie van zaterdag. De Formule 1-coureurs raceten voor het eerst op de baan met de twee nieuwe kombochten en konden veel rijtijd goed gebruiken. In de eerste vrije training viel meer dan een half uur oefentijd weg nadat Sebastian Vettel te maken had gekregen met een geplofte motor en het heel lang duurde eer zijn Aston Martin van de baan was verwijderd.

“Ik heb niet meer dan 20 minuten kunnen rijden en dat is natuurlijk niet veel. Ik sta meteen al op achterstand”, zei Hamilton, die in de strijd om de wereldtitel nog maar 3 punten voorstaat op de Nederlandse favoriet Max Verstappen. “Hopelijk kan ik morgen nog wat van de verloren tijd goedmaken in de derde training.”