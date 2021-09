Hamilton nipt sneller dan Verstappen in eerste training

Lewis Hamilton heeft in de eerste vrije training voor de Dutch Grand Prix de beste tijd gereden. De wereldkampioen van Mercedes klokte 1.11,500 op het 4,2 kilometer lange circuit van Zandvoort. Hij was nipt sneller dan thuisfavoriet Max Verstappen, die in zijn Red Bull de tweede tijd noteerde en slechts 0,097 seconde toegaf op Hamilton. De Spanjaard Carlos Sainz zette in zijn Ferrari de derde tijd neer.

De coureurs kregen maar weinig tijd om het vernieuwde circuit in de duinen te verkennen. De eerste oefensessie lag meer dan een half uur stil vanwege problemen met de Aston Martin van Sebastian Vettel. De Duister blies vlak voor het inrijden van de Tarzanbocht zijn motor op en moest zijn auto aan de kant parkeren.