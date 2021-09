Tennisster Pliskova met veel moeite naar derde ronde US Open

Tennisster Karolina Pliskova heeft met de nodige moeite de derde ronde van de US Open bereikt. De in New York als vierde geplaatste Tsjechische kreeg tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova een matchpoint tegen, maar won alsnog in drie sets: 7-5 6-7 (5) 7-6 (7).

De 29-jarige Pliskova, die in 2016 de finale van de US Open verloor van de Duitse Angelique Kerber, neemt het in de derde ronde op tegen de Australische Ajla Tomljanovic. De Tsjechische wacht nog op haar eerste grandslamtitel. Dit jaar verloor ze de finale van Wimbledon van de Australische nummer 1 van de wereld, Ashleigh Barty.