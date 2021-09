Training op Zandvoort stilgelegd na rookpluimen uit auto Vettel

De eerste vrije training voor de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft meer dan een half uur stilgelegen. De oorzaak was een kapotte motor bij de Duitser Sebastian Vettel. Hij moest na een kwartier rijden al zijn Aston Martin na het uitkomen van de Tarzanbocht aan de kant zetten. De coureur zag ook rook uit de achterkant van zijn auto komen en probeerde zelf met een brandblusser de boel te doven.

Pas toen de rode vlag uitging, mochten baanmedewerkers het circuit op om te helpen. Het duurde lang voordat de training kon worden hervat omdat er bijzonder voorzichtig werd gehandeld met de donkergroene bolide van Vettel. Er waren vermoedelijk zorgen over de veiligheid.

Het lange oponthoud is een grote tegenvaller voor de overige negentien Formule 1-coureurs, omdat er nauwelijks nog tijd over is om te oefenen op de baan. Voor de coureurs is het de eerste kennismaking met het vernieuwde circuit. Ze willen dan vooral op zoek gaan naar de beste afstelling van hun auto op de glooiende en bochtige baan.