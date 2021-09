Verstappen: genoten van al die fans in het oranje

Max Verstappen was nog niet helemaal tevreden over de snelheid van zijn Red Bull tijdens de eerste twee trainingen voor de Dutch Grand Prix, maar hij had wel genoten van de 70.000 fans op de tribunes. “Het was echt fantastisch om ze allemaal in het oranje plezier te zien hebben”, zei de Nederlandse Formule 1-troef na de tweede training op het circuit van Zandvoort, waarin hij de vijfde tijd noteerde.

Onder anderen de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz reden een sneller rondje dan Verstappen op de 4,2 kilometer lange bochtige baan, die glooiend is en relatief smal. “Er zijn een paar dingen die we nog beter moeten begrijpen om meer snelheid uit de auto te halen, maar heel representatief waren mijn rondjes niet. Ik reed mijn snelste op een gebruikte set banden en de ronde die ik moest afbreken door de spin van Nikita Mazepin was denk ik een hele goede. Als ik die had kunnen afmaken, had ik waarschijnlijk bovenaan gestaan.”

Verstappen was wel tevreden over de langere blokken die hij aan het einde van de tweede sessie reed. “Over de lange runs ben ik positief, die waren competitief. Bovendien is dit pas de vrijdag. We kijken nog naar alle details en zoeken naar de punten die we kunnen verbeteren. Het was in ieder geval fijn om eindelijk los te kunnen gaan op Zandvoort. Het is een heerlijk rondje met veel snelle bochten.”

De coureurs rijden zaterdag eerst nog de derde training voordat in de kwalificatie word bepaald wie zondag in de race van poleposition mag vertrekken. “We weten dat een startpositie vooraan heel belangrijk is op dit circuit, want er zijn niet veel mogelijkheden om in te halen. Dus is het wel degelijk van belang nog meer snelheid uit de auto te halen”, aldus Verstappen.

De 23-jarige Limburger won dit seizoen al zes races en staat in het kampioenschap 3 punten achter leider Lewis Hamilton van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen moest de tweede training al na drie rondjes afbreken wegens hydraulische problemen.