Verstappen zet vijfde tijd neer in tweede training Zandvoort

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Nederland de vijfde tijd geklokt. De snelste ronde van de kopman van Red Bull op het circuit van Zandvoort ging in 1.11,264. De Monegask Charles Leclerc was in de Ferrari met 1.10,902 de snelste, voor zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz (1.11,056).

Ook de Fransman Esteban Ocon (Alpine) en de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) waren sneller dan Verstappen. Zaterdag om 12.00 uur start de laatste vrije training, om 15.00 uur is de kwalificatie voor de race van zondag. Dan springen de lichten ook om 15.00 uur op groen.

De trainingen van vrijdag waren voor de coureurs vooral belangrijk om het nieuwe circuit van Zandvoort te leren kennen. Voor het eerst sinds 1985 is de Formule 1 terug op het circuit door de Noord-Hollandse duinen. Verstappen en de andere coureurs konden de twee trainingen van een uur echter niet optimaal benutten.

De 70.000 toeschouwers op de tribunes zaten tijdens de eerste training lang naar een lege baan te kijken. De ochtendsessie lag ruim een half uur stil, omdat de stilgevallen Aston Martin van Sebastian Vettel niet snel van de baan kon worden gehaald. Lewis Hamilton was in de beperkte tijd die resteerde de snelste in 1.11,500, Verstappen zette de tweede tijd neer op minder dan één tiende van een seconde.

De tweede training, in de middag, moest tot twee keer toe worden stilgelegd. Wereldkampioen Hamilton viel in de Mercedes al na een paar minuten stil. Voor de Brit zat de sessie er daarmee gelijk al op. De rode vlag ging halverwege de training opnieuw uit nadat Nikita Mazepin (Haas) in de grindbak was beland. In beide gevallen duurde het oponthoud een paar minuten.

De onderbrekingen zorgden voor de nodige frustraties bij Verstappen. “Dit is belachelijk, ik kan zo geen normale rondetijd neerzetten”, mopperde de Nederlander over de boordradio, nadat Mazepin in het grind was geschoven. Na de tweede onderbreking waren de coureurs niet meer zozeer bezig met snelle rondetijden neerzetten, maar vooral met het rijden van langere blokken met het oog op de race van zondag.