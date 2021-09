Wielrenner Roglic: het ziet er in de Vuelta goed voor mij uit

Wielrenner Primoz Roglic van Jumbo-Visma staat op het punt voor de derde keer de Ronde van Spanje te winnen. Alleen pech lijkt dat nog te kunnen voorkomen, nu met nog twee ritten te gaan de Spanjaard Enric Mas op 2.30 staat en de Colombiaan Miguel Angel Lopez 2.53 goed moet maken.

Toch sprak de olympisch kampioen van Tokio (tijdrit) na de negentiende etappe, gewonnen door de Deen Magnus Cort Nielsen, van een lastige rit. “Vanaf de start werd er gedemarreerd en lag het tempo bijzonder hoog. Tot aan de finish werd er voluit gereden. Voor ons was het goed dat er een kopgroep was weggereden. De teams met de sprinters wilden het gat dichten en ik kon me daardoor afzijdig houden.”

Of hij al zeker is van de eindzege? “Het ziet er allemaal goed uit, maar dit is nog niet het eindpunt van de Vuelta. Er zijn nog twee ritten te gaan.”