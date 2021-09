Wielrenster Van Vleuten wint zware tijdrit in Spanje

Annemiek van Vleuten heeft de tweede etappe in de Challenge by La Vuelta op haar naam geschreven. De olympisch tijdritkampioene van Tokio was de beste in de klimtijdrit van 7,3 kilometer naar het skistation Estación de Montaña de Manzaneda.

Van Vleuten legde de 7,3 kilometer af in 19.08 minuten. De 38-jarige wielrenster van Movistar was 19 seconden sneller dan klassementsleider Marlen Reusser. De Zwitserse verdedigde daarmee met succes haar leiderstrui. Marta Cavalli uit Italië werd derde op 27 seconden.

Reusser, die de eerste etappe had gewonnen, heeft in het klassement 1.36 voorsprong op de Nederlandse Pauliena Rooijakkers. Van Vleuten staat derde op 1.39.

De Spaanse rittenkoers uit de WorldTour heette voorheen de Madrid Challenge en bestaat dit jaar uit vier etappes. De Challenge by La Vuelta wordt verreden tijdens de slotdagen van de Ronde van Spanje voor de mannen, die zondag eindigt in Santiago de Compostella.