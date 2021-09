Zwemmer Dorsman draagt Nederlandse vlag bij sluitingsceremonie

Zwemmer Rogier Dorsman draagt zondag bij de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen de Nederlandse vlag. De 22-jarige Dorsman pakte in Tokio drie gouden medailles: op de 200 meter wisselslag, de 400 meter vrije slag en de 100 meter schoolslag.

“Dit is echt fantastisch en ik ben natuurlijk zeer vereerd dat ik dit mag doen. Het is een heel mooie beloning voor het harde werken en een goed paralympisch debuut”, aldus Dorsman. “Ik zou eigenlijk zondagochtend al met de rest van de ploeg terugreizen naar Nederland, maar toen Esther vroeg of ik de vlag wilde dragen, wilde ik natuurlijk geen ‘nee’ zeggen. Daarvoor blijf ik met alle liefde nog een dag langer in Tokio.”

Volgens chef de mission Esther Vergeer is Dorsman iemand die de komende jaren nog veel van zich gaat laten horen. “Rogier is voor mij een van de smaakmakers en exponenten van de ‘next generation’ van de paralympische sport: jong, talentvol en op en top topsporter”, aldus Vergeer. “Dit zijn pas de eerste Spelen voor Rogier en als je dan meteen drie gouden medailles op heel sterke nummers weet te winnen, dan is dat echt superknap.”

Anderhalve week geleden droegen para-atlete Fleur Jong en handbiker Jetze Plat de Nederlandse vlag.