Zwemster Zijderveld pakt tweede goud bij Paralympische Spelen

Zwemster Chantalle Zijderveld heeft bij de Paralympische Spelen in Tokio haar tweede gouden medaille veroverd. De 20-jarige Zwijndrechtse won de 200 meter wisselslag in de SM10-klasse in een nieuwe wereldrecord van 2.24,85 minuten. Lisa Kruger pakte op 3 seconden brons.

Het is de vijfde medaille voor Zijderveld in de Japanse hoofdstad. Ze won eerder goud op de 100 meter schoolslag, zilver op de 50 en de 100 meter vrije slag en brons op de 100 meter vlinderslag.

Kruger pakte haar vierde medaille in Tokio. Ze won eerder brons op de 100 meter vrije slag en 100 meter rugslag en zilver op de 100 meter schoolslag. Op de 200 meter wisselslag moest ze behalve Zijderveld ook de Hongaarse Bianca Pap voor laten gaan.